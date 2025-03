Der eine oder andere eingefleischte Sportfan mag sich womöglich noch daran erinnern: Vor etwas mehr als zwei Jahren wurde Anja Weber im Rahmen der «Sports Awards» zum «SRF 3 Best Talent Sport» gewählt. Dabei setzte sich die Zürcher Oberländerin gegen Audrey Werro (Leichtathletik) und Jan Christen (Rad) durch.

Zwei Herzen in der Brust

Im laufenden Winter hat Weber im Langlauf nun auch im Konzert der Grossen erstmals so richtig auf sich aufmerksam gemacht. Das bisherige Highlight erlebte die 23-Jährige an der am Sonntag zu Ende gegangenen Nordischen Ski-WM in Norwegen. An der Seite von Teamleaderin Nadine Fähndrich gewann Weber im Teamsprint die Bronzemedaille.

Im Langlauf ist Weber bereits in der Elite angekommen. Dort will sie auch im Triathlon hin, denn die ambitionierte Hinwilerin fährt sportlich seit vielen Jahren zweigleisig – und daran möchte Weber vorerst auch nichts ändern, wie sie am Sonntag im «Sportpanorama» verriet: «Irgendwann kam einmal die Frage, für welche Sportart ich mich entscheiden würde. Ich wollte mich aber nicht entscheiden – das gilt auch heute noch.»

Zuerst Cortina, dann Los Angeles?

Weber ist überzeugt, dass sie im Winter auf den Langlauf-Ski von der Arbeit im Sommer im Triathlon profitieren kann. Und umgekehrt auch. Sowohl im Langlauf als auch im Triathlon brauche man den ganzen Körper. Wichtig seien vor allem Ausdauer und Spritzigkeit. «Das ergänzt sich deshalb super», so Weber.

Die 23-Jährige hat ambitionierte Ziele. Im Fokus stehen die Olympischen Winterspiele im kommenden Jahr in Mailand und Cortina, wo sie im Langlauf erneut auf einen Medaillen-Exploit hofft. 2028 soll Webers Weg als Triathletin nach Los Angeles führen, wo die Olympischen Sommerspiele ausgetragen werden.

Das ist jedoch «nur» Zukunftsmusik. Fürs erste strebt Weber einen erfolgreichen Abschluss des Langlauf-Winters an. Für die Sprint-Spezialistin stehen in den kommenden zwei Wochen noch einige Rennen an, unter anderem auch der Teamsprint beim Weltcup-Final im finnischen Lahti, bei dem sie sich zusammen mit Fähndrich einiges ausrechnen darf.