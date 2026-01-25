Nadine Fähndrich überzeugt beim Heimrennen im Goms im Massenstart über 20 km klassisch mit Rang 9.

Die Finnin Johanna Matintalo bejubelt ihren ersten Weltcupsieg.

Das Rennen der Männer geht ab 14:15 Uhr über die Bühne (live bei SRF).

Nadine Fähndrich ist in Olympiaform. Das hat die Luzernerin bereits am Samstag mit Platz 3 im Sprint unter Beweis gestellt. Sie gehört aber nicht nur in ihrer Paradedisziplin zur Weltspitze, sondern kann auch in Distanzrennen mithalten.

Beim Heimrennen im Goms lieferte die Schweizerin in dieser Hinsicht einen der besten Auftritte ihrer Karriere ab. Die 30-Jährige musste die Spitzengruppe über 20 km klassisch rund um Ulrichen zwar früh ziehen lassen, in der Verfolgergruppe gab sie jedoch den Ton an. Am Ende resultierte Rang 9.

Fähndrich erreichte das Ziel mit 1:16 Minuten Rückstand auf die finnische Tagessiegerin Johanna Matintalo, die ihren ersten Weltcupsieg bejubeln konnte.

Von den Schweizerinnen schlugen sich auch Anja Weber (19.) und Marina Kälin (21.) achtbar, Giuliana Werro büsste als 42. schon fast 5 Minuten auf die Tagesschnellste ein. Nadja Kälin, die vor einer Woche in Oberhof noch mit Rang 6 geglänzt hatte, gab das Rennen nach rund 12 km auf.

Resultate