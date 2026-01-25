Nadine Fähndrich überzeugt beim Heimrennen im Goms im Massenstart über 20 km klassisch mit Rang 9.

Bei den Männern gelingt Beda Klee mit Rang 10 ein starker Auftritt, Nicola Wigger überrascht mit Platz 21.

Die Siege gehen an Johanna Matintalo (FIN) und Johannes Hösflot Kläbo, der einen norwegischen Siebenfach-Sieg anführt.

Nadine Fähndrich ist in Olympia-Form. Das hat die Luzernerin bereits am Samstag mit Platz 3 im Sprint unter Beweis gestellt. Sie gehört aber nicht nur in ihrer Paradedisziplin zur Weltspitze, sondern kann auch in Distanzrennen mithalten.

Beim Heimrennen im Goms lieferte die Schweizerin in dieser Hinsicht einen der besten Auftritte ihrer Karriere ab. Die 30-Jährige musste die Spitzengruppe über 20 km klassisch rund um Ulrichen zwar früh ziehen lassen, in der Verfolgergruppe gab sie jedoch den Ton an. Am Ende resultierte Rang 9.

Fähndrich erreichte das Ziel mit 1:16 Minuten Rückstand auf die finnische Tagessiegerin Johanna Matintalo, die ihren ersten Weltcupsieg bejubeln konnte.

Von den Schweizerinnen schlugen sich auch Anja Weber (19.) und Marina Kälin (21.) achtbar, Giuliana Werro büsste als 42. schon fast 5 Minuten auf die Tagesschnellste ein. Nadja Kälin, die vor einer Woche in Oberhof noch mit Rang 7 geglänzt hatte, gab das Rennen nach rund 12 km auf.

Klee bei Norweger-Show Zehnter

Nach Fähndrich bei den Frauen lieferte auch Beda Klee im Rennen der Männer eine starke Leistung ab. Der Toggenburger büsste 1:22 Minuten auf die Spitze ein und lief als Zehnter über die Ziellinie. Bereits vor zwei Jahren hatte Klee im Oberwallis ebenfalls im Massenstart über 20 km als Neunter ein Ausrufezeichen gesetzt.

Ein gutes Rennen zeigte auch Nicolas Wigger. Der 24-Jährige lief auf Rang 21 und realisierte mit Abstand sein bestes Weltcupergebnis in einem Distanzrennen.

An der Spitze lieferten die Norweger eine Show ab. Johannes Hösflot Kläbo schnappte sich den Sieg, nachdem er sich rund 2,5 km vor dem Ziel entscheidend absetzen konnte. Dahinter belegten seine Landsmänner die Ränge 2 bis 7.

Resultate