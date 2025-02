Auch in Abwesenheit von Gesamtweltcup-Leader Johannes Hösflot Kläbo waren die Norweger über 10 km Skating in Cogne eine Macht. Eine Klasse für sich war im Rennen mit Einzelstart Harald Östberg Amundsen. Der 26-Jährige siegte mit einem Vorsprung von 11,7 Sekunden. Iver Tildheim Andersen und Martin Löwström Nyenget machten den norwegischen Dreifach-Erfolg perfekt.

Nach dem enttäuschenden Viertelfinal-Aus am Samstag im Klassisch-Sprint zeigte Valerio Grond am Sonntag eine Reaktion. Der Bündner lief mit einem Rückstand von 41,6 Sekunden auf den 15. Platz. Candide Pralong schaffte es als 22. ebenfalls in die Top 30. Cyril Fähndrich gab auf.

So geht es weiter

Zum Abschluss der Rennen im Aostatal stehen am Sonntag auch noch die Frauen über 10 km Skating im Einsatz (ab 12:55 Uhr live auf SRF zwei und in der SRF Sport App). Für die Schweiz sind Nadine Fähndrich, Anja Weber und Alina Meier am Start. Nach Cogne geht es erst in knapp 2 Wochen weiter, wenn im schwedischen Falun vom 14. bis 16. Februar je 3 Rennen der Männer und Frauen auf dem Programm stehen.

Langlauf