Nadine Fähndrich läuft beim Sprint-Wettkampf im schwedischen Falun als 3. aufs Podest. Der Sieg geht an Sprint-Olympiasiegerin Linn Svahn (SWE), Zweite wird Kristine Stavaas Skistad (NOR).

Mit Janik Riebli geht auch beim Final der Männer ein Schweizer an den Start. Der Obwaldner wird nach seinem starken Halbfinal-Lauf 5. und verpasst das Podest.

Johannes Hösflot Kläbo (NOR) gewinnt überlegen vor Landsmann Lars Heggen und Benjamin Moser (AUT).

Im ersten Sprintrennen nach den Olympischen Spielen erreichte Nadine Fähndrich als Lucky Loserin den Final. Die zweite des Sprintklassements musste dort Sprint-Olympiasiegerin Linn Svahn (SWE) und Kristine Stavaas Skistad (NOR) ziehen lassen, konnte den 3. Rang aber gegen die Deutsche Coletta Rydzek behaupten. Es war ihr zweiter Podestplatz bei einem Sprintrennen der freien Technik in diesem Winter nach dem 3. Platz in Davos.

Neben Fähndrich war auch eine zweite Schweizerin am Start gewesen. Anja Weber lief im Viertelfinal mit Fähndrich im gleichen Heat und qualifizierte sich über die Zeit für den Halbfinal. Dort verpasste sie den Final denkbar knapp: Maja Dahlqvist (SWE), die Führende des Sprintklassements in diesem Winter, war 2 Hundertstelsekunden schneller als Weber und schnappte dieser das Finalticket weg.

Riebli fehlt im Final die Kraft

Bei den Männern wurde die Schweiz in den K.o.-Läufen nur durch Janik Riebli vertreten. Der Obwaldner erwischte im Viertelfinal einen hochstehenden Heat und qualifizierte sich als schnellster Lucky Loser für den Halbfinal. Dort lieferte er sein Meisterstück in diesem Wettkampf ab: Lange lief er im Pulk mit, drehte aber hinten raus noch auf: Auf der Zielgeraden zog er dem Rest davon und qualifizierte sich als Erster souverän für den Final.

Dort blieb er im Hinblick auf die Podestplätze chancenlos und lief lange hinter der Konkurrenz, allen voran Johannes Hösflot Kläbo (NOR). Dieser konnte auf den letzten Metern sogar noch Tempo rausnehmen. Er gewann vor Landsmann Lars Heggen und Benjamin Moser (AUT). Für Riebli reichte es zu Rang 5.

So geht es weiter

Am Sonntag steht in Falun ein Skiathlon über 20 Kilometer an. Die Männer laufen um 12:30 Uhr, die Frauen sind um 16:05 Uhr an der Reihe. Beide Rennen können Sie auf SRF zwei verfolgen. Danach geht es für den Langlauf-Tross weiter ins finnische Lahti, wo Sprints der freien Technik und ein klassisches 10-km-Rennen anstehen.

Langlauf