Martin Löwström Nyenget schnappt beim Saisonauftakt in Kuusamo (FIN) seinem norwegischen Landsmann Johannes Hösflot Kläbo im Einzel über 10 km klassisch den Sieg weg.

Bei den Frauen geht der Sieg an die Schwedin Frida Karlsson. Heidi Weng (NOR) verhindert als Zweite einen schwedischen Dreifachsieg.

Für das beste Resultat aus Schweizer Sicht sorgte Nadja Kälin mit Rang 16.

Martin Löwström Nyenget und Johannes Hösflot Kläbo haben sich beim Saisonauftakt der Langläufer im finnischen Kuusamo ein Kopf-an-Kopf-Duell geliefert – mit dem besseren Ende für Nyenget. Der 33-jährige Norweger startete einige Positionen nach seinem Landsmann ins Rennen über 10 km in klassischer Technik und lag bei sämtlichen Zwischenzeiten knapp vor dem letztjährigen Gesamtweltcupsieger.

Am Ende rettete Nyenget 2 Sekunden Vorsprung ins Ziel und durfte sich über seinen 6. Weltcupsieg in einem Einzelrennen freuen. Rang 3 ging etwas überraschend an Mika Vermeulen. Der Österreicher büsste nur 4 Sekunden auf die Siegerzeit ein und liess mit Iivo Niskanen (FIN) oder Erik Valnes (NOR) grosse Namen hinter sich.

Als bester Schweizer klassierte sich Valerio Grond auf dem 19. Rang. Er verlor knapp 45 Sekunden auf Tagessieger Nyenget. Jason Rüesch (38.) und Beda Klee (39.) verloren mehr als eine Minute.

Nur eine Norwegerin kann mit den Schwedinnen mithalten

Bei den Frauen haben die Schwedinnen im ersten Saisonrennen ein erstes Ausrufezeichen gesetzt. Einzig die Norwegerin Heidi Weng konnte dank einer guten zweiten Rennhälfte mithalten und so einen schwedischen Dreifachsieg verhindern. Als Zweite schob sie sich zwischen Siegerin Frida Karlsson und Moa Ilar und schubste Ebba Andersson vom Podest.

Die Schweizerinnen zeigten im finnischen Nordosten ein ansprechendes erstes Rennen. Nadja Kälin war mit etwas mehr als einer Minute Rückstand als 16. beste Schweizerin, Anja Weber schaffte es gerade noch in die Top 20.

Nadine Fähndrich verzichtete auf einen Start. Die Luzernerin legt ihren Fokus in der Olympia-Saison voll auf den Sprint und bestreitet nur ausgewählte Distanzrennen.

Resultate