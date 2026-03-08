Die schwedische Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson holt in Lahti (FIN) den Sieg über 10 km in klassischer Technik.

Nadine Fähndrich sorgt als 11. für das beste Schweizer Ergebnis.

Die Männer starten über dieselbe Distanz um 12:15 Uhr. Das Rennen gibt's live auf SRF.

Das Frauen-Rennen war spannend bis zum Schluss: Linn Svahn musste lange auf dem Leaderinnenstuhl warten und zittern, bis sie schlussendlich doch noch von der Spitze verdrängt wurde. Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson holte den Rückstand auf ihre Teamkollegin auf den Schlusskilometern noch auf und reihte sich im Ziel 4,1 Sekunden vor ihr ein. Svahn musste nach Karlssons Zieleinfahrt schmunzeln – bereits im Sprint vom Samstag hatte sie den Sieg als 2. knapp verpasst.

Für Karlsson, die in Milano Cortina über diese Distanz Gold geholt hatte, war es im Einzel der 2. Weltcupsieg in dieser Saison. Das Podest wurde von Jessie Diggins komplettierte (+6,2 Sekunden). Die US-amerikanische Gesamtweltcupleaderin baute damit ihren Vorsprung in der Wertung aus.

Fähndrich verpasst Top Ten knapp

Nach der Enttäuschung vom Samstag und dem Out in den Sprint-Viertelfinals war Nadine Fähndrich wieder besser in Form. Die Luzernerin, die Ende Saison ihre Karriere beenden wird, belegte den 11. Platz. Die Top Ten verpasste sie um 2,2 Sekunden. Die beiden weiteren Schweizerinnen Anja Weber und Nadja Kälin wurden 19. resp. 24.

So geht's weiter

Nächste Woche gibt es in Norwegen für die Männer und Frauen noch je zwei Rennen, ehe es nach Übersee geht. In Lake Placid findet das Weltcup-Finale vom 19. bis 22. März statt.

Langlauf