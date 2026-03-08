Die schwedische Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson holt in Lahti (FIN) den Sieg über 10 km in klassischer Technik.

Nadine Fähndrich sorgt als 11. für das beste Schweizer Ergebnis.

Bei den Männern gibt es über dieselbe Distanz einmal mehr kein Vorbeikommen an Johannes Hösflot Kläbo.

Das Frauen-Rennen war spannend bis zum Schluss: Linn Svahn musste lange auf dem Leaderinnenstuhl warten und zittern, bis sie schlussendlich doch noch von der Spitze verdrängt wurde. Doppel-Olympiasiegerin Frida Karlsson holte den Rückstand auf ihre Teamkollegin auf den Schlusskilometern noch auf und reihte sich im Ziel 4,1 Sekunden vor ihr ein. Svahn musste nach Karlssons Zieleinlauf schmunzeln – bereits im Sprint vom Samstag hatte sie den Sieg als 2. knapp verpasst.

Für Karlsson, die in Milano Cortina über diese Distanz Gold geholt hatte, war es im Einzel der 2. Weltcupsieg in dieser Saison. Das Podest wurde von Jessie Diggins komplettiert (+6,2 Sekunden). Die US-amerikanische Gesamtweltcupleaderin baute damit ihren Vorsprung in der Wertung aus.

Fähndrich verpasst Top Ten knapp

Nach der Enttäuschung vom Samstag und dem Out in den Sprint-Viertelfinals war Nadine Fähndrich wieder besser in Form. Die Luzernerin, die Ende Saison ihre Karriere beenden wird, belegte den 11. Platz. Die Top Ten verpasste sie um 2,2 Sekunden. Die beiden weiteren Schweizerinnen Anja Weber und Nadja Kälin wurden 19. resp. 24.

Kläbo dominiert weiter

Bei den Männern holte Rekord-Olympiasieger Johannes Hösflot Kläbo den 111. Weltcupsieg seiner Karriere, zum Rekord von Landsfrau Marit Björgen fehlen ihm nur noch drei Erfolge. Die Schweizer vermochten nicht zu überzeugen: Janik Riebli wurde als bester Swiss-Ski-Athlet 38., gleich dahinter klassierte sich Valerio Grond.

So geht's weiter

Nächste Woche gibt es in Norwegen für die Männer und Frauen noch je zwei Rennen, ehe es nach Übersee geht. In Lake Placid findet das Weltcup-Finale vom 20. bis 22. März statt.

Langlauf