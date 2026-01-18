Über 10 km klassisch läuft Nadja Kälin in Oberhof auf Rang 7. Besser war die Schweizerin noch nie.

Kälin so gut wie noch nie – Männer weit zurück

Nadja Kälin hat beim Weltcup in Oberhof (GER) ein ganz starkes Rennen abgeliefert. Über 10 km klassisch lief die Bündnerin auf Rang 7 und realisierte damit ihr Karriere-Bestergebnis in einem Einzel-Rennen. Zuvor war ein 8. Platz vor einem Jahr im schwedischen Falun (20 km Massenstart) das Höchste der Gefühle gewesen.

Kälin teilte ihr Rennen in Oberhof perfekt ein und drehte nach einem verhaltenen Start auf. Sie überquerte die Ziellinie nach 25:11 Minuten, womit sie 34 Sekunden auf die Siegerin Moa Ilar (SWE) verlor. Auf die drittplatzierte Jonna Sundling (SWE) fehlten nur 14 Sekunden. Im schwedischen Sandwich klassierte sich Teresa Stadlober (AUT) ebenfalls auf dem Podest.

Mit Lea Fischer (22.) und Marina Kälin (26.) schafften es zwei weitere Vertreterinnen von Swiss-Ski in die Top 30. Punkte gab es auch für Alina Meier (47.).

Nyenget siegt bei den Männern

Obwohl die Norweger bei den Männern nicht in Bestbesetzung antraten, fuhren sie zwei Podestplätze ein. Ganz vorne feierte Martin Löwström Nyenget mit einem Polster von knapp 14 Sekunden seinen zweiten Einzel-Sieg in dieser Saison. Er hatte schon zum Saisonauftakt in Kuusamo triumphiert. Auf Platz 3 lief sein Landsmann Erik Valnes. Noch knapp ins norwegische Sandwich drängte sich der finnische Routinier Iivo Niskanen, der Valnes im Einzelstart-Rennen 7 Zehntel abnahm.

Aus Schweizer Sicht verlief das Rennen weniger erfolgreich. Jason Rüesch klassierte sich als bester Swiss-Ski-Athlet auf dem 39. Platz. Ein paar Punkte gab es auch noch für Beda Klee (45.), Nicola Wigger (47.) und Cyril Fähndrich (49.). Antonin Savary (56.) und Candide Pralong (61.) gingen leer aus.

Langlauf