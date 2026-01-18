Über 10 km klassisch können die Schweizer in Oberhof nicht über sich hinauswachsen. Der Sieg geht nach Norwegen.

Legende: Verlor knapp anderthalb Minuten auf die Siegerzeit Jason Rüesch. Freshfocus/Authamayou/NordicFocus

Obwohl die Norweger nicht in Bestbesetzung zum 10-km-Rennen in der klassischen Disziplin in Oberhof antraten, fuhren sie zwei Podestplätze ein. Ganz vorne feierte Martin Löwström Nyenget mit einem Polster von knapp 14 Sekunden seinen zweiten Einzel-Sieg in dieser Saison. Er hatte schon zum Saisonauftakt in Kuusamo triumphiert. Auf Platz 3 lief sein Landsmann Erik Valnes. Noch knapp ins norwegische Sandwich drängte sich der finnische Routinier Iivo Niskanen, der Valnes im Einzelstart-Rennen 7 Zehntel abnahm.

Aus Schweizer Sicht verlief das Rennen weniger erfolgreich. Jason Rüesch klassierte sich als bester Swiss-Ski-Athlet auf dem 39. Platz. Ein paar Punkte gab es auch noch für Beda Klee (45.), Nicola Wigger (47.) und Cyril Fähndrich (49.). Antonin Savary (56.) und Candide Pralong (61.) gingen leer aus.

