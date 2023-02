Einen Tag nach ihrem Sturz im Halbfinal des Sprint-Wettbewerbs in Toblach (ITA) hat die Schweizer Team-Leaderin Nadine Fähndrich zurückgeschlagen. Im Rennen über 10 Kilometer in der freien Technik überzeugte die Luzernerin und durfte lange mit einem Podestplatz liebäugeln. Am Ende belegte Fähndrich mit 4 Sekunden Rückstand auf das Podest jedoch nur den 4. Rang.

Trotzdem bestätigte die einzige Schweizerin am Start damit ihre starke Form wenige Wochen vor der WM in Planica. Erst einmal – vor vier Jahren in Cogne als Zweite – war die 27-Jährige in einem Distanzrennen besser klassiert.

01:43 Video Fähndrich: «In diesem Jahr funktioniert auch das Skating sehr gut» Aus Sport-Clip vom 04.02.2023. abspielen. Laufzeit 1 Minute 43 Sekunden.

Der Sieg ging an die Schwedin Ebba Andersson, welche die 10 km in 23:47,7 Minuten am schnellsten bewältigte. Jessie Diggins (USA) verlor 13,3 Sekunden, Ingvild Östberg (NOR) blieb nochmals rund 20 Sekunden dahinter.

Norwegischer Siebenfachsieg bei den Männern

Bei den Männern hat sich über die gleiche Distanz der Norweger Pal Goldberg durchgesetzt. Sein Vorsprung war jedoch nur minimal: 0,3 Sekunden dahinter klassierte sich Simen Krüger, Johannes Kläbo lief mit 2,8 Sekunden Rückstand auf Rang 3. Doch damit noch nicht genug der norwegischen Dominanz. Gleich die 7 besten Athleten kamen alle aus Norwegen, mit Sjur Röthe (10.) lief noch ein weiterer Norweger in die Top 10.

Bester Schweizer wurde Candide Pralong als 18. Beda Klee lief auf Rang 25, Cyril Fähndrich (30.), Roman Furger (37.) und Jonas Baumann (43.) klassierten sich mit klarem Rückstand dahinter.