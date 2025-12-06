Totale norwegische Dominanz beim Männer-Skiathlon in Trondheim: Angeführt von Johannes Hösflot Kläbo besetzen die Lokalmatadoren die Top 8.

Das Frauen-Rennen wird eher überraschend zur Beute der US-Amerikanerin Jessie Diggins.

Für das im hohen Norden geschlechterübergreifend beste Schweizer Resultat sorgt Anja Weber an Position 21.

Der erste Skiathlon des Weltcup-Winters 2025/26 war gleichbedeutend mit der Olympia-Hauptprobe. Die 20-km-Konkurrenz mit Skiwechsel wird bei den Winterspielen früh im Wettkampfprogramm am 7./8. Februar im Val di Fiemme figurieren.

In Trondheim brachten sich im Männer-Rennen wenig überraschend die Einheimischen in Position. Sie hatten in der aktuellen Saison schon in allen vier bisherigen Wettbewerben abgeräumt (3-mal einen Doppelsieg, 1-mal sogar einen Dreifachtriumph).

Nun setzten sie diese Serie nicht nur nahtlos weiter, sondern mit gleich 8 (!) Athleten an der Spitze und deren 9 in den Top 10 mehr als einen drauf. Vor allem aber dürfte die furiose «Wikinger»-Delegation mit Blick auf Olympia den Selektionären Kopfzerbrechen bereiten.

Legende: Johannes Hösflot Kläbo an der Spitze ... ... und hinter dem Sieger norwegische Landsmänner, so weit das Auge reicht. imago images/MAXIM THORE

Nach dem Jubiläum gleich erneut zugeschlagen

Im höchst spannenden Finish setzte sich Johannes Hösflot Kläbo mit 0,7 Sekunden Vorsprung durch. Er hatte schon zur Halbzeit als Führender auf die Skating-Ski gewechselt. Der 29-jährige Dominator blieb damit in Jubelpose, nachdem er tags zuvor im Sprint von Trondheim seinen 100. Jubiläums-Einzelsieg im Weltcup eingeheimst hatte.

Hinter Kläbo stiegen Harald Östberg Amundsen und Emil Iversen, der sich über einen persönlichen Befreiungsschlag freuen durfte, aufs Podest. Der 4-fache Weltmeister Iversen hatte es für diese Saison nicht mehr ins Weltcup-Team seines Verbandes geschafft und war nur über das B-Kontingent beim Heimspiel am Start. Bester Nicht-Norweger im hohen Norden war der Österreicher Mika Vermeulen an 9. Stelle.

Schweizer Team in beiden Rennen ohne Glanzresultat

Beda Klee zeigte als 27. eine ansprechende Leistung. Der Toggenburger wies im Ziel nach 20 Rennkilometern einen Rückstand von 1:17 Minuten auf Kläbo auf. Seine Teamkollegen, Jason Rüesch (43.) und Valerio Grond (59.), hatten härteres Brot zu essen.

Auch das Schweizer Frauen-Quintett vermochte im folgenden Wettkampf keine überragenden Akzente zu setzen. Immerhin resultierten dank Anja Weber (21.) und Nadja Kälin (22.) zwei Top-20-Klassierungen. Nadine Fähndrich, die Teamleaderin auf dem Papier, konnte ihren Status diesmal nicht auf dem Schnee zementieren. Sie musste mit zunehmender Dauer abreissen lassen und kam nicht über Rang 39 hinaus.

Diggins spuckt den Nordländerinnen in die Suppe

An der Spitze der Frauen war es, anders als bei den Männern, kein Abbild des bisherigen Winters. Denn sonst hätte Schweden abermals für die Musik gesorgt. Die weibliche «Tre Kronor»-Equipe hatte bislang aus 4 Rennen schon 3 Tageserfolge herausgeholt.

Schwedens Sieg Nummer 4 verhinderte eine in der Schlusspassage entfesselte Jessie Diggins. Die Amerikanerin, die sich mit 34 Jahren auf ihrer Abschiedstournee befindet, kam bei ihrem 30. Weltcup-Triumph zur Premiere in der Sparte Skiathlon. Hinter der einheimischen Heidi Weng (+ 1,0) folgte die erste Schwedin mit Ebba Andersson (+ 2,3) «erst» an 3. Stelle.

So geht es weiter

Die Weltcup-Station in der drittgrössten norwegischen Stadt beschliessen am Sonntag die Rennen über 10 km Skating: Um 9:25 Uhr (Frauen) und um 11:50 Uhr je live zu sehen im kommentierten SRF-Stream.

