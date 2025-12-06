Totale norwegische Dominanz beim Männer-Skiathlon in Trondheim: Angeführt von Johannes Hösflot Kläbo besetzen die Lokalmatadoren die Top 8.

Für das beste Schweizer Resultat sorgt Beda Klee an Position 27.

Die Frauen mit 5 Schweizerinnen am Start bestreiten den 20-km-Skiathlon in Trondheim am Samstag ab 13 Uhr – hier oder auf SRF zwei live zu sehen.

Der erste Skiathlon des Weltcup-Winters 2025/26 war gleichbedeutend mit der Olympia-Hauptprobe. Die 20-km-Konkurrenz mit Skiwechsel wird bei den Winterspielen früh im Wettkampfprogramm am 7./8. Februar im Val di Fiemme figurieren.

In der drittgrössten norwegischen Stadt brachten sich im Männer-Rennen wenig überraschend die Einheimischen in Position. Sie hatten in der aktuellen Saison schon in allen vier bisherigen Wettbewerben abgeräumt (3-mal einen Doppelsieg, 1-mal sogar einen Dreifachtriumph).

Nun setzten sie diese Serie nicht nur nahtlos weiter, sondern mit gleich 8 (!) Athleten an der Spitze und deren 9 in den Top 10 mehr als einen drauf. Vor allem aber dürfte die überragende «Wikinger»-Delegation mit Blick auf Olympia den Selektionären Kopfzerbrechen bereiten.

Legende: Johannes Hösflot Kläbo an der Spitze ... ... und hinter dem Sieger norwegische Landsmänner, so weit das Auge reicht. imago images/MAXIM THORE

Nach dem Jubiläum gleich erneut zugeschlagen

Im höchst spannenden Finish setzte sich Johannes Hösflot Kläbo mit 0,7 Sekunden Vorsprung durch. Er hatte schon zur Halbzeit als Führender auf die Skating-Ski gewechselt. Der 29-jährige Dominator blieb damit in Jubelpose, nachdem er tags zuvor im Sprint von Trondheim seinen 100. Jubiläums-Einzelsieg im Weltcup eingeheimst hatte.

Hinter Kläbo stiegen Harald Östberg Amundsen und Emil Iversen, der sich über einen persönlichen Befreiungsschlag freuen durfte, aufs Podest. Der 4-fache Weltmeister Iversen hatte es für diese Saison nicht mehr ins Weltcup-Team seines Verbandes geschafft und war nur über das B-Kontingent beim Heimspiel am Start. Bester Nicht-Norweger im hohen Norden war der Österreicher Mika Vermeulen an 9. Stelle.

Klee holt eine Top-30-Klassierung heraus

Der Schweizer Beda Klee zeigte als 27. eine ansprechende Leistung. Er wies im Ziel nach 20 Rennkilometern einen Rückstand von 1:17 Minuten auf Kläbo auf. Seine Teamkollegen, Jason Rüesch (43.) und Valerio Grond (59.), hatten härteres Brot zu essen.

Langlauf-Weltcup