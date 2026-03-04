Legende: Silber bei Olympia Nadine Fähndrich. Keystone/Urs Flüeler

Langläuferin Nadine Fähndrich hat am Mittwoch ihren Rücktritt vom Spitzensport per Ende Saison verkündet.

Mit der Innerschweizerin hört das Schweizer Aushängeschild der letzten Jahre bei den Frauen auf.

Mit dem Gewinn einer Olympiamedaille erfüllte sich Fähndrich vor zwei Wochen einen letzten grossen Traum.

Elf Saisons im Weltcup, über 200 Starts auf der höchsten Wettkampfstufe, drei Olympia-Teilnahmen und fünf Weltmeisterschaften: Nadine Fähndrich ist die erfahrenste und erfolgreichste Langläuferin im Schweizer Frauen-Team. Doch bald soll Schluss sein. Nach der laufenden Saison wird die 30-Jährige ihre Spitzensportlerinnen-Karriere beenden.

«Dass ich mein Hobby zum Beruf machen konnte, ist ein grosses Privileg. Ich bin extrem dankbar für all die Jahre, in denen ich zusammen mit meinem Team an meinen Fähigkeiten arbeiten und mich verbessern durfte», wird Fähndrich in einer Medienmitteilung von Swiss-Ski zitiert.

Olympiasilber im Val di Fiemme als letztes Highlight

In ihrem letzten Rennen bei Olympischen Spielen gewann Fähndrich am 18. Februar im Teamsprint an der Seite von Nadja Kälin die lang ersehnte Medaille. Das Duo lief im Val di Fiemme (ITA) auf Platz 2 und holte Silber. «Eine Medaille an Olympischen Spielen war schon immer ein Traum von mir», so Fähndrich. Daneben holte die Innerschweizerin dreimal Edelmetall bei Weltmeisterschaften (einmal Silber und zweimal Bronze).

Im Weltcup 27 Mal auf dem Podest

Im Weltcup gewann Fähndrich sechs Einzelrennen und einen Teamsprint. Insgesamt stand die Sprintspezialistin, die 2015 im Weltcup debütiert hatte, 27 Mal auf dem Podest – letztmals am vergangenen Samstag als Dritte im Skating-Sprint in Falun (SWE).

Die Athletin vom Skiclub Horw strebt heuer die kleine Kristallkugel für den Sieg in der Sprint-Gesamtwertung an. Aktuell liegt sie in diesem Ranking an der 2. Stelle, noch drei Sprints sind ausstehend.

Das letzte Rennen der Karriere wird Fähndrich Ende März an den Schweizer Meisterschaften in Les Diablerets bestreiten. An der SM steht die 30-Jährige aktuell bei 30 Medaillen (15/13/2).