Der Luzerner beendet die Tour de Ski bereits vor dem finalen Wochenende in Val di Fiemme.

Per E-Mail teilen

Per E-Mail teilen E-Mail

Per WhatsApp teilen

Per WhatsApp teilen WhatsApp

Legende: Lief am Mittwoch noch auf Platz 34 Cyril Fähndrich in Toblach im Einsatz. Freshfocus/Nordic Focus

Cyril Fähndrich wird die Tour de Ski nicht zu Ende laufen. Der aktuell auf Gesamtrang 82 liegende 25-Jährige gab am Freitag seinen Ausstieg bekannt. Als Begründung nannte er eine Erkältung.

Fähndrich hatte alle vier bisherigen Etappen in Toblach absolviert. Ab Freitag bis Sonntag fällt die Entscheidung in drei weiteren Rennen in Val di Fiemme.