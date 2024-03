Legende: Neue Volte in der Engadiner Fluor-Affäre Die Disqualifikation von Maëlle Veyre wurde von der FIS rückgängig gemacht. Keystone/Peter Klaunzer

Mit Erstaunen hatte sich die Zernezerin Giuliana Werro doch noch über den Triumph am Engadin Skimarathon freuen dürfen. Die einzige vor ihr klassierte Athletin, Maëlle Veyre, war nachträglich disqualifiziert worden. An ihren Ski waren Spuren des seit dieser Saison verbotenen Wachsmittels Fluor gefunden worden.

Fünf Tage später kommt es nun in dieser Causa zur Kehrtwende: Wie die FIS bekanntgab, war bei der Kontrolle von Veyres Ski das «Fluor Test Protokoll» nicht eingehalten worden. In der Folge betrachte man diese Überprüfung als nichtig und die Französin als Siegerin des Engadiners, so die FIS. Trostpflaster für die ursprüngliche Championne Werro: Sie darf das gesamte Preisgeld behalten.

Der Veranstalter nimmt sich aus der Schusslinie: «Als Veranstalter war der Engadin Skimarathon in die Fluor-Tests nicht involviert; der gesamte Prozess untersteht der FIS», schreibt die Medienabteilung des Skimarathons.

Mit der heutigen Aufhebung der drei Disqualifikationen sei klar gesagt, dass diese Vorwürfe gegen sie haltlos sind.

An die Adresse von Veyre und Co. lieferte das OK zudem eine Entschuldigung: «Die zu Unrecht disqualifizierten Athletinnen und Athleten und deren Umfeld wurden seit dem Rennen oft harsch kritisiert und verdächtigt, den Wettkampf mit unlauteren Mitteln beeinflusst zu haben. Mit der heutigen Aufhebung der drei Disqualifikationen sei klar gesagt, dass diese Vorwürfe gegen sie haltlos sind.»

Die FIS hatte bei der eigenen Kommission Einspruch eingelegt, dieser wurde gutgeheissen. Die Annullierung der Disqualifikation gilt aus denselben Gründen auch für die Schweizer Daniel Grätzer und Silvan Durrer. Alle weiteren Fluor-bedingten Ausschlüsse behalten hingegen ihre Gültigkeit.