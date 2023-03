Krüger siegt am Holmenkollen – Kläbo geschlagen

Der Norweger Simen Hegstad Krüger gewinnt erstmals den 50er am Holmenkollen.

Die ersten 10 Plätze in dem Skating-Rennen mit Massenstart werden allesamt von Norwegern belegt.

Johannes Kläbo muss als 7. eine Enttäuschung hinnehmen.

Krüger, seines Zeichens 50-km-Bronzegewinner von Peking, setzte sich am letzten Anstieg von seinem letzten Begleiter Hans Christer Holund ab und überquerte das Ziel 5,7 Sekunden vor seinem norwegischen Landsmann.

Holund hatte mit einem Angriff bei Kilometer 30 das Feld gesprengt und zusammen mit Krüger und dem überraschenden Iver Andersen ein Spitzentrio gebildet. Der 22-Jährige Andersen musste 6 Kilometer vor dem Ziel abreissen lassen.

02:36 Video Die entscheidenden Szenen des 50ers Aus Sport-Clip vom 11.03.2023. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 36 Sekunden.

Norwegischer Zehnfach-Sieg

Zu diesem Zeitpunkt bereits geschlagen war Weltcupleader Kläbo. Der Sprintspezialist muss weiter auf seinen ersten Holmenkollen-Sieg warten. Kläbo wurde zuletzt 7. – und war damit nur siebtbester Norweger, denn die Einheimischen belegten alle Plätze in den Top 10.

Die Weltelite war allerdings nicht komplett am Start. So fehlten etliche Spitzenläufer aus Finnland, Schweden und Frankreich. Schweizer waren im 36 Athleten umfassenden Starterfeld ebenfalls nicht vertreten.

Premiere am Sonntag

Am Sonntag steht in Oslo eine Premiere auf dem Programm: Erstmals laufen auch die Frauen über 50 statt wie bisher 30 Kilometer, da die Distanzen an beide Geschlechter angepasst wurden.