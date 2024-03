Nach einem langen und intensiven Winter biegt der Langlauf-Weltcup auf die Zielgerade ein. Im schwedischen Falun gehen jeweils die letzten drei Weltcuprennen der Frauen und Männer dieser Saison über die Bühne. Im WM-Ort von 2015 sind zum Abschluss ein Sprintrennen (klassisch), ein Einzelstartrennen über 10 km (klassisch) und ein Skating-Rennen über 20 km (Massenstart) geplant.

Ich bin sehr gespannt, wie es sich in den Distanzrennen anfühlen wird.

Nadine Fähndrich will an ihr starkes Comeback in Drammen (Rang 5 im Sprint) anknüpfen und zum Abschluss noch einmal einen Sprung nach vorne machen. «Wichtig ist, dass ich den Prolog gut absolviere. Dann versuche ich, mich von Lauf zu Lauf zu steigern und wenn möglich ums Podest zu kämpfen», blickt die Luzernerin auf das Sprint-Rennen am Freitag voraus.

Fähndrich fühlt sich nach ihrem operativen Eingriff am Herzen wieder fit. Die 28-Jährige freut sich in erster Linie, dass sie wieder an Wettkämpfen teilnehmen kann. Dass sie über die kurzen Distanzen in den Sprintrennen wieder um den Sieg laufen kann, hat sie in Drammen bewiesen. Ihre beste Klassierung in einem Sprintrennen in dieser Saison ist Rang 5 (in Toblach und Drammen). Bislang hat sie in diesem Winter mit Rang 3 im Goms einen Podestplatz vorzuweisen (20 km).

Wie sieht es in den Distanzrennen aus?

Ein Fragezeichen steht nach der gut dreiwöchigen Wettkampfpause noch hinter den Rennen über längere Distanzen. «Ich bin sehr gespannt, wie es sich in den Distanzrennen anfühlen wird. Aber ich bin optimistisch, dass ich nichts merken werde», zeigte sie sich zuversichtlich.

Grond will Rang 5 im Sprint-Klassement

Mit grossen Ambitionen reiste auch Valerio Grond nach Falun. Der 23-Jährige hatte anfangs März im Sprint von Lahti seine Podest-Premiere gefeiert. In Drammen wurde der Davoser dann von einem Stockbruch im Halbfinal unglücklich gestoppt. In Schweden strebt er nun einen versöhnlichen Abschluss an.

«Für mich geht es im Gesamtklassement des Sprints noch um die Ränge 5 bis 7. Mein Ziel ist es, den 5. Platz herauszulaufen.» Er ist sich bewusst, dass er auf dem abwechslungsreichen Kurs ein starkes Rennen brauchen wird. «Die Strecke ist nahrhaft, spannend mit vielen Elementen und schnellen Abfahrten. Es kann alles passieren», blickt er voraus.