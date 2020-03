Nadine Fähndrich ist in Topform: Nach ihrem 3. Platz von Trondheim doppelte die Innerschweizerin eineinhalb Wochen später mit einem 2. Platz nach: Im Sprintfinal von Konnerud musste sie sich einzig der Schwedin Jonna Sundling um 24 Hundertstel geschlagen geben.

Fähndrich hatte zuvor ihre Viertelfinal- und Halbfinal-Heats dominiert und jeweils mit der schnellsten Zeit aller Durchgänge für sich entscheiden können. Auch im Final drückte die 24-Jährige aufs Tempo und lag auf der Zielgeraden scheinbar entscheidend vorne. Auf den letzten Metern wurde sie von Sundling noch abgefangen.

Van der Graaff kann nicht mithalten

Damit steht Fähndrich bereits zum 3. Mal in einem Einzel-Wettkampf auf dem Podest. Neben den 2 Top-3-Klassierungen im Sprint war sie im Februar 2019 in Cogne über 10 km auf Platz 2 gelaufen.

Laurien van der Graaff, die 2. Schweizerin in der Entscheidung, scheiterte im Halbfinal-Heat mit Fähndrich: Zu Beginn war sie ihrer führenden Landsfrau noch dicht auf den Fersen, nach einem kurzen Stocker musste sie aber abreissen lassen und wurde durchgereicht.

Hediger bis in den Viertelfinal

Als einziger Athlet im Schweizer Männerteam schaffte es Jovian Hediger in die Finalläufe. Er musste sich aber bereits in seinem schnellen Viertelfinal unter anderem dem überragenden Johannes Kläbo deutlich geschlagen geben. Bereits in der Qualifikation hängengeblieben waren Erwan Käser (32.) und Roman Schaad (43.).

Der Sieg ging am Ende einmal mehr an Kläbo – zum 16. Mal in einem Sprint in Folge. Der Norweger setzte sich im Schlusssprint vor gleich drei Landsmännern durch.

