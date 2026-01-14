Nach zwei Jahren nur in Italien wird bei der kommenden Ausgabe wieder in drei Ländern gelaufen.

Legende: Erhalten zusätzliche Stationen die Langläufer. Keystone/ EPA/ANDREA SOLERO

Die Tour de Ski kehrt in der kommenden Saison zu einem internationalen Kurs zurück. Nach zwei Ausgaben mit nur italienischen Austragungsorten startet das Langlauf-Etappenrennen erstmals im französischen Les Rousses. Anschliessend führt die Route nach Oberstdorf, ehe das traditionelle Finale im Val di Fiemme stattfindet.

Der Weltverband FIS bestätigte die Stationen. Frankreich steht erstmals im 20-jährigen Bestehen der Serie auf dem Programm. In Oberstdorf machte das Rennen zuletzt 2023 Halt, während das Val di Fiemme auch bei der 21. Austragung den Schlusspunkt setzen wird.

Die diesjährige Ausgabe der Tour de Ski hatten die US-Amerikanerin Jessie Diggins sowie der Norweger Johannes Hösflot Kläbo gewonnen.