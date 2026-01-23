Janik Riebli und Valerio Grond belegen im Teamsprint in Obergoms Rang 6.

Das norwegische Gespann Harald Östberg Amundsen/Einar Hedegart siegt überlegen.

Bei den Frauen laufen Nadja Kälin und Alina Meier ebenfalls auf den 6. Platz, der Sieg geht nach Deutschland.

Zum Auftakt des Langlauf-Weltcups im Obergoms haben Janik Riebli und Valerio Grond im Skating-Teamsprint über 9 km den 6. Platz herausgelaufen. Auf der 1,5 km langen Strecke, die insgesamt 6 Mal absolviert werden musste, lagen die Quali-Schnellsten nach 5/6 des Pensums noch in Tuchfühlung mit den Podestplätzen.

Doch auf der letzten Runde musste Grond schon früh abreissen lassen. Im Ziel lagen Riebli/Grond knapp 18 Sekunden hinter der Spitze. Den Tagessieg sicherten sich die überlegenen Norweger Harald Östberg Amundsen und Einar Hedegart.

Bislang haben es Riebli und Grond im Teamsprint zweimal aufs Podest geschafft: vor drei Jahren in Livigno (3.) und vor zehn Monaten in Lahti (2.). Riebli und Grond rechnen sich in drei Wochen an den Olympischen Spielen im Val die Fiemme Medaillenchancen aus.

Schweizer Top-Duo nicht am Start

Vor dem Männer-Wettkampf hatten Nadja Kälin und Alina Meier ebenfalls einen 6. Platz herausgelaufen. Nach der 5. Schlaufe übergab Kälin mit einer Sekunde Rückstand auf die Spitze an Position 4 an ihre Teamkollegin.

Als es vorne richtig zur Sache ging, konnte Meier das Tempo indes nicht mitgehen. Am Ende wies das Schweizer Duo 9,5 Sekunden Rückstand auf das siegreiche deutsche Duo Laura Gimmler/Coletta Rydzek auf.

Mit Nadine Fähndrich und Anja Weber verzichteten die beiden besten Schweizer Sprinterinnen auf den Team-Wettkampf. Sie schonten sich für den Einzelsprint vom Samstag.

Resultate