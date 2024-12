Am 2. Tag der Tour de Ski in Toblach zeigen die beiden Schweizer Sprintfinalistinnen vom Vortag erneut ordentliche Leistung, büssen aber an Terrain ein.

Nadine Fähndrich wird über 15 km klassisch 18. Anja Weber belegt Position 27.

Vor dem 1. Ruhetag feiert Jessie Diggins (USA) im Südtirol bereits den 2. Tagessieg.

Bei den Männern triumphiert erneut Johannes Kläbo (NOR), bester Schweizer ist Jason Rüesch (18.).

Nach ihrem 3. Rang zum Auftakt der Tour de Ski konnte Nadine Fähndrich exzellent positioniert zur Fortsetzung starten. Bis ins Ziel verlor die Innerschweizerin zwar 15 Ränge und hatte durchaus etwas zu beissen. Insgesamt darf ihr 18. Rang im 2. Teilstück in Toblach aber als solide beurteilt werden.

Entsprechend sprach Fähndrich von einer ordentlichen Leistung, «obwohl die 15 km wohl die Distanz sind, die ich hier im Programm am wenigsten mag.» Sie wies einen Rückstand von 1:27 Minuten auf. Weitere 26 Sekunden dahinter folgte an 27. Stelle Anja Weber, die ihre Teamkollegin am Samstag mit in den Sprint-Final begleitet hatte.

Im Gesamtklassement fielen beide Schweizerinnen aus den Top 10 – mit einem Handicap von anderthalb Minuten (Fähndrich) bzw. fast 2 Minuten (Weber).

Diggins drückt der Tour bereits ihren Stempel auf

Die Vorjahressiegerin Jessie Diggins feierte nach dem Sieg in eben diesem Sprint-Final zum Auftakt über 15 km klassisch bereits den 2. Etappenerfolg und führt die Gesamtwertung mit 38 Sekunden Vorsprung an. Die Amerikanerin liess sich bis ins Ziel nicht abschütteln und spielte bei der letzten Rückkehr ins Stadion ihre Endschnelligkeit aus. Sie gilt weiterhin als Favoritin für einen 3. Gesamtsieg an der Tour de Ski.

Kläbo weiter dominant

Wie Diggins bei den Frauen feierte bei den Männern Johannes Kläbo ebenfalls bereits den 2. Tagessieg. Im Schlusssprint setzte sich der norwegische Dominator vor seinen Landsmännern Erik Valnes, Havard Moseby und Martin Nyenget durch. Im Gesamtklassement hat Kläbo 34 Sekunden Vorsprung.

Bester Schweizer über die 15 km war Jason Rüesch als 18. Dahinter klassierten sich Beda Klee (21.), Jonas Baumann (22.) und Cyril Fähndrich (34.). Für die Sprintfinalisten vom Vortag schaute keine weitere Top-Platzierung heraus. Valerio Grond wurde 56., Janik Riebli klassierte sich an 64. Position.

Nach einem Ruhetag steht am Silvestertag mit einem 20-Kilometer-Einzelstartrennen im freien Stil das 3. Teilstück auf dem Programm (live bei SRF zu sehen).

Service zur Tour de Ski