Dario Cologna beendet seine Karriere mit einem 9. Platz über 50 Kilometer klassisch beim grossen Klassiker am Holmenkollen.

Der Schweizer stürzt auf der zweitletzten Runde, zeigt aber trotzdem eine starke Leistung.

Der Sieg geht an den Lokalmatadoren Martin Nyenget.

Gut 15 Kilometer vor dem Ziel hätte die Abschiedsvorstellung von Dario Cologna auch schlecht ausgehen können. Der Münstertaler stürzte auf einer Abfahrt, nachdem der vor ihm laufende Norweger Simen Hegstad Krüger zu Fall gekommen war. Doch Cologna hatte Glück im Unglück, rappelte sich wieder auf und konnte das Rennen fortsetzen (s. Video unten).

Am Ende reichte es dem 35-Jährigen in seinem 285. und allerletzten Weltcup-Rennen im Fotofinish gegen Krüger zum starken 9. Rang. Auf der letzten Zielgeraden der Saison nutzte der Schweizer so die Abwesenheit der Russen, um in diesem Winter doch noch einen Top-Ten-Platz zu erreichen. Im Ziel erhielt er eine Flasche Champagner überreicht und liess den Korken knallen.

Video Cologna: «Es kommen jetzt schon die Emotionen hoch» Video Krüger kommt zu Fall und reisst Cologna mit ins Verderben

Mit der absoluten Spitze konnte Cologna indes nicht mehr mithalten. Diese hatte sich nach rund 30 Kilometern abgesetzt. Am Ende setzte sich in einem rein norwegischen Dreikampf Martin Nyenget vor Sjur Röthe und Didrik Tönseth durch. Für den 29-Jährigen war es der erste Weltcup-Sieg überhaupt.