Im Verfolgungsrennen über 20 km klassisch in Davos an der Tour de Ski geht der Sieg an Kerttu Niskanen (FIN).

Beste Schweizerin wird Nadine Fähndrich auf dem 15. Rang.

Im Männer-Verfolgungsrennen schafft es Beda Klee beim Sieg von Tourleader Harald Östberg Amundsen auf den starken 6. Rang im Tagesklassement.

Das Verfolgungsrennen in Davos blieb bis zum Schluss der 20 km spannend. Bei schwierigen Bedingungen blieb das Feld lange zusammen, wirklich absetzen konnten sich die Spitzenathletinnen erst kurz vor Schluss. Den Sieg sicherte sich die Finnin Kerttu Niskanen schliesslich im Schlusssprint knapp vor der US-Amerikanerin Rosie Brennan.

Tour-Gesamtleaderin Jessie Diggins (USA) musste früh einen Sturz hinnehmen. Sie erholte sich allerdings davon, ohne viel Zeit zu verlieren. So schaffte sie es letztlich als Dritte auch noch auf das Podest. Ihr Rückstand auf die Spitze betrug 8,7 Sekunden.

01:31 Video Tourleaderin Diggins stürzt früh Aus Sport-Clip vom 04.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 31 Sekunden.

Fähndrich hält lange mit

Nadine Fähndrich zeigte einen überzeugenden Auftritt und durfte sogar lange mit einem Podestplatz liebäugeln, bis wenige Kilometer vor dem Ziel lag sie auf dem 4. Rang. Am Ende resultierte der 15. Platz für die beste Schweizerin, wobei sie auf der Zielgeraden noch einige Gegnerinnen überholte. Im Anschluss an das Rennen gab Fähndrich bekannt, dass sie nach dieser Etappe aus der Tour de Ski aussteigen werde.

Nadja Kälin (21.), Anja Weber (27.) und Giuliana Werro (29.) holten ebenfalls Weltcup-Punkte, Désirée Steiner (32.) verpasste diese knapp.

Schliessen 02:41 Video Fähndrich: «Die Form stimmt nicht, möchte nichts erzwingen» Aus Sport-Clip vom 04.01.2024. abspielen. Laufzeit 2 Minuten 41 Sekunden. 01:38 Video Werro: «Merkte, dass ich auch mit den Guten mithalten kann» Aus Sport-Clip vom 04.01.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 38 Sekunden.

So geht's weiter

Am Wochenende stehen die letzten beiden Etappen der Tour de Ski an. Im italienischen Val di Fiemme geht am Samstag das Rennen über 15 km klassisch über die Bühne, am Sonntag findet die Tour mit 10 Kilometern in freier Technik ihren Abschluss.