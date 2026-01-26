Swiss-Ski schickt 22 Athletinnen und Athleten an die Olympischen Spiele in Milano Cortina. Angeführt wird das Aufgebot von Marco Odermatt.

Mit Hintermann: Das ist das Alpin-Aufgebot von Swiss-Ski

Legende: Bei den Olympischen Spielen dabei Niels Hintermann. AP Photo/Giovanni Zenoni

Neun der 15 gewonnenen Medaillen an den Olympischen Spielen 2022 in Peking gingen auf das Konto der Alpin-Skifahrerinnen und Skifahrer. Auch in Milano Cortina wird von Swiss-Ski so einiges erwartet. Je 11 Athletinnen und 11 Athleten wurden von Swiss Olympic am Montag offiziell aufgeboten.

Das Aufgebot von Swiss-Ski Box aufklappen Box zuklappen Männer: Marco Odermatt, Loïc Meillard, Franjo von Allmen, Stefan Rogentin, Alexis Monney, Tanguy Nef, Luca Aerni, Thomas Tumler, Niels Hintermann, Daniel Yule, Matthias Iten Frauen: Camille Rast, Wendy Holdener, Eliane Christen, Malorie Blanc, Mélanie Meillard, Vanessa Kasper, Sue Piller, Janine Schmitt, Jasmine Flury, Corinne Suter, Delia Durrer

Bei den erfolgreichen Männern gab es keine Überraschungen. Gesamtweltcupleader Marco Odermatt führt das starke Team an. Über die Klinge springen musste nur Alessio Miggiano, der trotz erfüllten Kriterien zuhause bleiben muss. Neben den Podestfahrern Odermatt, Franjo von Allmen und Alexis Monney ging der letzte Platz im Speed-Aufgebot an Niels Hintermann. Marco Kohler, der die Kriterien ebenfalls erfüllt hat, muss wegen einer Kreuzbandverletzung passen.

Suter und Flury dabei

Bei den Frauen gestaltete sich der Selektionsprozess etwas schwieriger. Vor allem in den Speed-Disziplinen hatten nur wenige Athletinnen die Selektionskriterien erfüllt. Dennoch reisen 11 Fahrerinnen nach Cortina. Abfahrts-Olympiasiegerin Corinne Suter ist ebenso dabei wie Weltmeisterin Jasmine Flury.

Wer in welchen Disziplinen am Start steht, wird jeweils erst vor Ort entschieden.