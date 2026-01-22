Die Schweizer Delegation für Milano Cortina 2026 umfasst die Vielzahl von 175 Athletinnen und Athleten. Hier gibt's die Selektionen für die 25. Winterspiele, die vom 6. bis 22. Februar anstehen, auf einen Blick.

Das Schweizer Aufgebot: Von A wie Aeberhard bis Z wie Zürcher

Am Montagvormittag folgte die letzte Tranche des Aufgebots. Die vor allem mit Spannung erwarteten Selektionen im Ski Alpin, Skispringen, aber auch Langlauf, Skicross sowie Alpin-Snowboard komplettierten das Schweizer Olympia-Team und wurden bei einer Medienkonferenz in Dietikon publik.

Swiss Olympic schickt bei den 25. Winterspielen Milano Cortina 2026, die vom 6. bis 22. Februar an dezentralen Schauplätzen in Norditalien stattfinden werden, 91 Sportler und 84 Sportlerinnen – total 175 – ins Rennen. Von 16 Disziplinen im Programm deckt man deren 14 ab, einzig in der Nordischen Kombination und im Short Track gibt's keine Vertretungen.

Rekord: Team ist nochmals grösser geworden

Im Vergleich zur helvetischen Delegation von vor 4 Jahren bei Peking 2022 ist das Team leicht um 8 Köpfe gewachsen. Damals waren 92 Männer und 75 Frauen – also insgesamt 167 – nominiert worden. Obschon nicht ganz alle Quotenplätze gesichert werden konnten, war die Schweiz bei Winterspielen noch nie umfangreicher aufgestellt.

Klicken Sie sich durch die lange Liste mit allen selektionierten Namen:

Von A wie Bob-Anschieber Mario Aeberhard (20-jährig) ...

bis Z wie Mischa Zürcher (17), der Snowboarder ergatterte sich ein Ticket im 4-köpfigen Halfpipe-Team der Männer.

Unerfahren und erprobt: Fast eine 50:50-Mischung

Sie beide stehen für eine aufstrebende Generation, die sich erstmals auf der Bühne mit den 5 farbigen Ringen als Symbol beweisen darf. In der Summe werden 54 Prozent aller Nominierten Olympia-Neulinge sein.

Die Delegation strahlt aber ebenso Routine und Ruhm aus: So figurieren 14 Athletinnen und Athleten in der Equipe, die schon mindestens eine Medaille bei Winterspielen erobert haben.

Olympia-Service