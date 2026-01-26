Die Befürchtungen haben sich bestätigt: Marco Kohler hat sich in der Abfahrt in Kitzbühel am Knie verletzt.

Die Saison ist für Marco Kohler vorzeitig zu Ende. Der 28-Jährige hat sich in der Kitzbühel-Abfahrt am Samstag eine Knieverletzung zugezogen. Genauere Untersuchungen in der Schweiz haben ergeben, dass das vordere Kreuzband im rechten Knie gerissen ist. Dies teilte Kohler am Montag via Instagram mit.

«Diese Diagnose zu erhalten, trifft mich hart – mental und emotional. Der Weg zurück wird kein leichter sein, aber Aufgeben war noch nie eine Option», schrieb der Berner Oberländer.

Dritte schwere Verletzung

Für Kohler endet damit auch der Traum von der erstmaligen Olympia-Teilnahme. Der Speed-Spezialist hatte die Selektionskriterien mit zwei Top-15-Plätzen erfüllt, muss nun aber zuhause bleiben und in den kommenden Tagen operiert werden.

Es ist das nächste Kapitel in Kohlers leidiger Verletzungsgeschichte. 2020 und 2024 hatte er sich in Wengen schon einmal das Kreuzband gerissen. Vor sechs Jahren erlitt er einen Totalschaden am linken Knie, vor zwei Jahren war das rechte Knie betroffen. Kohler wird diese Verletzungspause nutzen, um mit einem zweiten Eingriff eine alte Verletzung zu behandeln.