Mit EM-Bronze im Gepäck reiste Rennrodlerin Natalie Maag nach Milano Cortina. Dort möchte die 28-jährige Zürcher Oberländerin erneut voll angreifen – und wurde bereits vom Olympia-Feeling angesteckt: «Vor der Anreise war es noch nicht da, bei der Einkleidung kam es ein wenig und als ich am Sonntag im Dorf angekommen bin, war es sofort da.»

Maag beschreibt die Spiele als «Highlight» und «Aufeinandertreffen, was ein Riesen-Plausch ist». 2022 in Peking verpasste sie als 9. ein Diplom äusserst knapp, dieses Jahr möchte sie es mindestens unter die besten 5 Athletinnen schaffen.

Warum Natalie Maag die Rennstrecke in Cortina d'Ampezzo besonders gut liegt, erfahren Sie im Videobeitrag oben.