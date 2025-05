Legende: Vor verschlossenen Toren Cricket-Fans im indischen Lucknow nach dem Stopp des Ligabetriebs. Imago/Stringer

Der Kaschmir-Konflikt zwischen Indien und Pakistan wirkt sich auch auf den Sport in beiden Ländern aus. In Indien setzte die Premier League im Nationalsport Cricket den Spielbetrieb zunächst für eine Woche aus. In Pakistan stoppte die Liga ihre Spiele auf unbestimmte Zeit.

In den beiden Ländern leben zusammen rund 1,7 Milliarden Menschen. Dutzende Millionen dürften sich für den Cricketsport interessieren.

Wann finden die Playoffs statt?

In der prestigeträchtigen indischen Liga, in der viele ausländische Stars spielen, stehen vor den Playoffs noch 12 Vorrundenspiele aus. Der Start zu den Playoffs in Hyderabad und Kolkata wäre am 20. Mai geplant gewesen.

Der Konflikt zwischen den beiden Atommächten flammte nach einem Anschlag auf indische Touristen am 22. April wieder auf, als im indischen Teil Kaschmirs 26 Menschen erschossen worden waren. Diese Woche eskalierte die Situation, es kam zu militärischen Zusammenstössen, bei denen Dutzende Menschen getötet wurden.