Indien greift Stützpunkt in Pakistans Millionenstadt Lahore an

Der Konflikt zwischen Indien und Pakistan um Kaschmir eskaliert.

Indien hat nach eigenen Angaben ein Flugabwehrsystem in Pakistan in der Stadt Lahore zerstört.

Laut Angaben von Pakistan hat das Land 25 indische Drohnen abgeschossen.

Indien hat nach eigenen Angaben Flugabwehrsysteme an mehreren Orten in Pakistan attackiert und eines davon in der Millionenstadt Lahore zerstört. Mit dem Beschuss in der Nacht zum Donnerstag (Ortszeit) habe das Militär auf den Versuch Pakistans reagiert, militärische Ziele im Norden und Westen Indiens mit Drohnen und Raketen zu treffen, teilte die Regierung in Neu-Delhi mit.

Legende: Rettungskräfte sperren ein Gebäude eines Verwaltungsgebäudes des staatlichen Gesundheits- und Erziehungskomplexes ab, das durch einen indischen Treffer beschädigt wurde, in Muridke bei Lahore, Pakistan, (7. Mai 2025) Reuters/GIBRAN PESHIMAM

Das Nachbarland habe versucht, mehrere militärische Ziele im Norden und Westen Indiens zu attackieren, teilte das Verteidigungsministerium mit.

Die beiden Länder machen jeweils verschiedene Angaben zu den auf der jeweils anderen Seite getöteten Kämpfern. Indien will Regierungskreisen zufolge bei den Angriffen auf Pakistan am Mittwoch mehr als 100 «Terroristen» getötet haben, wie der indische Verteidigungsminister Rajnath Singh gestützt auf Regierungskreise sagte.

Pakistan hat Drohnen abgeschossen

Unterdessen teilt das pakistanische Informationsministerium mit, es seien 40 bis 50 indische Soldaten an der De-facto-Grenze getötet worden. Das pakistanische Militär gibt neu auch eine höhere Zahl aus Indien kommender Drohnen an, die es abgeschossen haben will.

Es habe sich um 25 Drohnen des Typs Harop aus israelischer Produktion gehandelt, teilt das Militär mit. Zuvor war von zwölf Drohnen die Rede gewesen.

