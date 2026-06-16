Legende: Hat bei den Golden Knights keine Zukunft John Tortorella. Jaylynn Nash/Getty Images

NHL: Tortorella muss bei Vegas gehen

Die Vegas Golden Knights gehen mit einem neuen Trainer in die nächste Saison. Wie der Stanley-Cup-Finalist mitteilte, wird die Zusammenarbeit mit Interimscoach John Tortorella nicht verlängert. Der 67-jährige Amerikaner war erst im März nach Las Vegas geholt worden und führte die Golden Knights in den Playoffs bis in den Final. Dort unterlag das Team aus der Glücksspielmetropole in 6 Spielen den Carolina Hurricanes. Ein Nachfolger für den Trainerposten ist noch nicht bestimmt. Ebenfalls unklar ist, ob der Schweizer Goalie Akira Schmid seinen auslaufenden Vertrag mit den Golden Knights verlängert, sich einem anderen NHL-Team anschliesst oder nach 8 Jahren in Nordamerika gar in die Schweiz zurückkehrt.

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