Legende: Unwiderstehlich Kevin Durant führte die Rockets zum Sieg. Keystone/AP/Eric Gay

NBA: Houston schlägt Milwaukee

Houston mit Clint Capela hat auswärts bei Milwaukee 122:115 gewonnen. Die Rockets reagierten mit dem Erfolg bei den Bucks bei erster Gelegenheit auf die Niederlage zwei Tage zuvor in San Antonio, mit der die Serie von fünf gewonnenen Partien zu Ende gegangen war. Kevin Durant, mit 31 Punkten ein weiteres Mal erfolgreichster Werfer seines Teams, brachte die Rockets, die lange einem Rückstand nachliefen, 102 Sekunden vor Schluss auf die Siegerstrasse. Capela stand knapp sieben Minuten auf dem Parkett und wies in seiner Bilanz je vier Punkte und Rebounds aus.

NBA

MLS: Playoff-Viertelfinals stehen

Der San Diego FC hat sich dank eines 4:0 über die Portland Timbers als letztes Team für die Playoff-Viertelfinals in der MLS (ab 22. November) qualifiziert. Dort trifft San Diego auf Minnesota United. Lionel Messi bekommt es mit Inter Miami mit Cincinnati zu tun, Thomas Müllers Vancouver Whitecaps messen sich mit Heung-min Sons Los Angeles FC. Den letzten Viertelfinal bestreitet Quali-Sieger Philadelphia gegen den New York City FC. Die drei Runden einschliesslich des MLS-Finals am 6. Dezember werden jeweils in einem einzigen Duell entschieden.