Legende: Blues-Keeper Jordan Binnington geschlagen Trevor Zegras trifft für die Philadelphia Flyers. key/AP/Jeff Roberson

NHL: 12. Pleite für St. Louis

Pius Suter und die St. Louis Blues haben in der NHL ihr Heimspiel gegen die Philadelphia Flyers trotz 5:3-Führung mit 5:6 nach Penaltyschiessen verloren. Es war die 12. Niederlage im 18. Saisonspiel für das Team aus Missouri. Suter (Minus-2-Bilanz) blieb ohne Skorerpunkt. Trevor Zegras (2 Tore, Assist, verwandelter Penalty) schoss die Flyers zum Sieg.

NHL: Forsberg rettet die Predators

Die Nashville Predators (ohne den verletzten Roman Josi) schlugen die Pittsburgh Penguins im Rahmen der «Global Series» in Stockholm mit 2:1 n.V. Ausgerechnet der Schwede Filip Forsberg rettete die «Preds» mit seinem 1:1 in der 59. Minute in die Verlängerung. Dort traf Steven Stamkos bereits nach 44 Sekunden.

NBA: Rockets und Clippers siegen

Die Houston Rockets haben in der NBA einen 140:116-Heimsieg über die Portland Trail Blazers gefeiert. Der Genfer Clint Capela (9 Spielminuten, 2 Punkte, Minus-16-Bilanz) spielte dabei eine Nebenrolle. Die Los Angeles Clippers gewannen bei den Dallas Mavericks nach zwei Verlängerungen mit 133:127 – ohne Yanic Konan Niederhäuser. Der Schweizer Rookie spielt derzeit beim Nachwuchsteam San Diego Clippers.