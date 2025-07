Wo finden die Titelkämpfe statt?

Die 41. Weltmeisterschaften im Orientierungslauf finden im finnischen Kuopio - 390 Kilometer nördlich von der Hauptstadt Helsinki – statt. An gleicher Stätte machte in der vergangenen Saison auch der Weltcup halt.

In welchen Disziplinen werden Medaillen verteilt?

2019 hat der internationale Orientierungslaufverband (IOF) die Weltmeisterschaften in eine Sprint- und eine Wald-WM aufgeteilt, die sich jährlich abwechseln. Nach der urbanen WM in Edinburgh vor einem Jahr stehen in Finnland wieder die «klassischen» OL-Disziplinen im Wald auf dem Programm. Medaillen werden über die Mitteldistanz, die Langdistanz und in der Staffel vergeben.

Das Programm

Datum Wettkampf Sender Dienstag, 8. Juli Qualifikation Mitteldistanz - Mittwoch, 9. Juli Final Mitteldistanz 13:30 Uhr, SRF zwei Donnerstag, 10. Juli Langdistanz 13:15 Uhr, SRF info Samstag. 12. Juli Staffel 12: Uhr, SRF zwei

Welche Schweizer und Schweizerinnen stehen am Start?

Swiss Orienteering ist mit einem zehnköpfigen Aufgebot in den hohen Norden gereist. Je fünf Frauen und Männer wurden nach den internen Testläufen und dem ersten Weltcup selektioniert. Insgesamt haben die selektionierten Athletinnen und Athleten bereits 79 WM-Medaillen gewonnen. Neben erfahrenen Athleten – Daniel Hubmann bestreitet seine 20. (!) WM –, kommen Alina Niggli, Sanna Hotz und Fabian Aebersold zu ihrer WM-Feuertaufe.

Legende: Teil des Schweizer WM-Teams Simona Aebersold. Swiss Orienteering / Simon buser

Wer ist in der Favoritenrolle?

Das Schweizer Team geht in jedem Wettkampf mit intakten Medaillenchancen ins Rennen und hat sich zwei Einzel- sowie zwei Staffelmedaillen zum Ziel gesetzt. Allerdings müssen sich die Athleten auf starke skandinavische Konkurrenz gefasst machen, die mit Heimvorteil ins Wettkampfgeschehen eingreifen. Insbesondere Tove Alexandersson (SWE) bei den Frauen und Kasper Fosser (NOR) bei den Männern dürften im finnischen Gelände nur schwer zu bezwingen sein.