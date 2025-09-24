Der 35-Jährige kehrt dem OL-Sport den Rücken und will sich in Zukunft vermehrt auf den Marathonlauf konzentrieren.

Legende: Hielt im OL jahrelang die Schweizer Fahne hoch Matthias Kyburz. Keystone/GIAN EHRENZELLER

Mit Matthias Kyburz tritt ein ganz Grosser des OL-Sports ab. Der Fricktaler gewann 8 Weltmeistertitel und wurde 9 Mal Europameister. Im Weltcup stand er 25 Mal zuoberst auf dem Podest und sicherte sich 6 Mal den Gesamtweltcup.

Zuletzt holte Kyburz an der WM im finnischen Kuopio Mitte Juli Bronze in der Langdistanz und Silber mit der Staffel. Seinen letzten Auftritt hat er beim Heim-Weltcup in Uster am Wochenende.

Anfang 2024 entschied sich Kyburz, nebst OL- auch Marathon-Wettkämpfe zu bestreiten. «Es hat mir den Ärmel reingenommen», sagte der 35-Jährige bei einem Besuch im «Sportpanorama».

Bei seinem Debüt in Paris im April 2024 erfüllte er auf Anhieb die Olympia-Limite. Nach seinem beachtlichen 30. Rang an den Olympischen Spielen setzte er in Sevilla im Februar dieses Jahres das nächste Ausrufezeichen. In 2:06:48 Stunden schaffte er die zweitschnellste Zeit, die je ein Schweizer gelaufen ist.

In Zukunft will sich Kyburz voll auf den Marathon fokussieren, schliesslich hat er im Orientierungslauf alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt.



