OL-Weltcup in Olten

Natalia Gemperle hat den Weltcup-Sprint der Orientierungsläuferinnen in Olten gewonnen. Die vor zwei Jahren eingebürgerte Schweizerin setzte sich 12 Sekunden vor Landsfrau Simona Aebersold durch. Beide hatten bereits beim Knockout-Sprint am Samstag auf dem Podest gestanden: Aebersold schon da als 2., Gemperle als 3.

Weltcup-Dominatorin Tove Alexandersson (SWE), die Siegerin vom Vortag, fiel nach einem groben Fehler in der Schlussphase auf Rang 7 zurück. So ging Rang 3 an Tereza Janosikova (CZE).

Schliessen 01:46 Video Gemperle: «Physisch sehr anspruchsvoll und super schnell» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 46 Sekunden. 01:34 Video Aebersold: «Für den Sieg hätte es technisch besser laufen müssen» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 34 Sekunden.

Skandinavier dominieren

Bei den Männern konnten die Schweizer nicht um die Spitzenplätze mitreden. Timo Polsini wurde als bester Einheimischer 11. mit 30 Sekunden Rückstand auf den Sieger. Daniel Hubmann (13.), Timo Suter (17.), Fabian Aebersold und Martin Hubmann (zeitgleich 20.) sowie Knockout-Sieger Joey Hadorn (24.) gehörten ebenfalls zu den Geschlagenen.

01:49 Video Polsini: «Es ist wunderbar aufgegangen heute» Aus Sport-Clip vom 26.05.2024. abspielen. Laufzeit 1 Minute 49 Sekunden.

Der Kampf um die Podestplätze war eine Angelegenheit von Sekunden: Emil Svensk (SWE) gewann eine Sekunde vor Tuomas Heikkila (FIN) und vier Sekunden vor Martin Regborn (SWE). Für den Norweger Kasper Harlem Fosser, Spitzenläufer der letzten Jahre, endete das Rennen in einer neuerlichen Enttäuschung. Er verpasste die Top 25.