Die Männer-Staffel mit Daniel Hubmann, Fabian Aebersold und Matthias Kyburz holt zum Abschluss der OL-WM in Kuopio (FIN) die Silbermedaille.

Das Trio muss sich nur den überlegenen Norwegern geschlagen geben. Bronze geht an Gastgeber Finnland.

Bei den Frauen holen die Schweizer Frauen trotz Karten-Malheur die Bronzemedaille.

Nur wenige Stunden nach den Frauen haben in der WM-Staffel auch die Schweizer Männer abgeliefert. Zum Abschluss der Titelkämpfe im finnischen Kuopio lief das Trio um Daniel Hubmann, Fabian Aebersold und Matthias Kyburz souverän zur Silbermedaille. Einzig die Norweger waren im hohen Norden schneller als die Schweizer.

Die Basis zur vierten Medaille an dieser WM legte Startläufer Hubmann. Der 42-Jährige legte in seinem 61. WM-Rennen einen unaufgeregten Start hin und übergab mit nur 16 Sekunden Rückstand auf die Spitze an sechster Stelle an Aebersold. Von Nervosität war beim Berner WM-Debütanten dann nichts zu spüren. Der 24-Jährige spielte seine physische Stärke voll aus und übernahm zwischenzeitlich sogar die Spitze. Schliesslich übergab er rund eine halbe Minute hinter Norwegen an zweiter Stelle an Schlussläufer Kyburz.

Gegen Langdistanz-Weltmeister Kasper Fosser war für den Fricktaler kein Kraut gewachsen. Da der Vorsprung gegen hinten aber genügend gross war, lief Kyburz aber ungefährdet zur Silbermedaille. Damit hat das Schweizer Team das hochgesteckte Ziel von zwei Einzel- und zwei Staffelmedaillen erreicht. Norwegen festigte derweil seine Vormachtstellung bei den Männern. Schon über die Mittel- und die Langdistanz war der Titel an die Skandinavier gegangen.

Drama um Bronze

Der Kampf um Bronze entwickelte sich zum regelrechten Drama. Der finnische und der schwedische Schlussläufer gerieten auf der Schlussschlaufe komplett aus dem Konzept. Während der Schwede Max Peter Bejmer einen falschen Posten erwischte und disqualifiziert wurde, leistete sich auch der einheimische Miika Kirmula einen zeitraubenden Fehler. Der Finne musste den Franzosen Lucas Basset aufschliessen lassen, rettete die Medaille im Schlussspurt aber doch noch ins Ziel.