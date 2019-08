Simona Aebersold überzeugt an der OL-WM in Norwegen auf der ganzen Linie. Es winkt ein kompletter Medaillensatz.

Legende: Daumen hoch Simona Aebersold läuft es an ihrer ersten WM wie geschmiert. Freshfocus

Das Talent für den Orientierungslauf wurde Simona Aebersold sozusagen in die Wiege gelegt. Ihr Vater Christian Aebersold war ebenfalls OL-Läufer und gewann zwischen 1991 und 1995 dreimal in Folge Staffel-WM-Gold mit der Schweiz. Mutter Gaby Aebersold betrieb Langstrecken-Laufsport und siegte unter anderem beim Jungfrau-Marathon.

Diese optimale «Ausgangslage» wusste Simona Aebersold zu nutzen. Früh liess sie sich vom OL-Virus infizieren. Auf der Juniorinnen-Stufe war sie bald das Mass aller Dinge. 9 Weltmeister-Titel zieren da ihr Palmarès.

Besser als Niggli?

Der Ritterschlag folgte dann bald einmal von Simone Niggli, der Schweizer OL-Königin schlechthin. «Hier wächst eine absolute Ausnahmeathletin heran. Ich war in diesem Alter noch nicht so gut», sagte die 23-fache OL-Weltmeisterin in der Aargauer Zeitung über ihre Namensvetterin.

Und dass Aebersold ein aussergewöhnliches Talent ist, zeigte sich an der Heim-EM vor einem Jahr im Tessin. Bei ihren ersten Auftritten an Elite-Titelkämpfen sicherte sie sich über die Mitteldistanz Bronze, nachdem sie im Sprint auf Platz 5 gelaufen war.

Es winkt ein kompletter Medaillensatz

An ihrer ersten WM in Norwegen zeichnet sich nun das gleiche Bild ab: Erst gab es Bronze über die Langdistanz, ehe Aebersold auch noch Silber über die Mitteldistanz gewann.

Fehlt also nur noch Gold, um einen kompletten Medaillen-Satz von der ersten WM mit nach Hause zu nehmen. Und die Chancen stehen gut, dass der 21-Jährigen das gelingt. In der Staffel am Samstag gehört die Biologie- und Sportwissenschaften-Studentin zusammen mit ihren Teamkolleginnen Sabine Hauswirth und Julia Jakob zu den Siegesanwärterinnen.

Sendebezug: Radio SRF 3, Bulletin, 16.08.2019 16:00 Uhr