Erfolgreicher Auftakt für die Schweizer Orientierungslauf-Delegation an der EM in Belgien: In der Sprintstaffel sicherten sich Natalia Gemperle, Riccardo Rancan, Joey Hadorn und Simona Aebersold die Silbermedaille.

In Hasselt, der Hauptstadt der Provinz Limburg, schien das Schweizer Team im Medaillenkampf lange zurückgebunden. Zwar hielt sich der Rückstand auf die führenden Nationen in Grenzen, bei keiner Übergabe lag das Quartett aber auf einem Medaillenrang. Schlussläuferin Aebersold übernahm an 4. Stelle liegend mit einem Rückstand von 14 Sekunden auf den 3. Platz.

Finnland disqualifiziert

Aebersold behielt auf der Schlussstrecke kühlen Kopf und fing kurz vor dem Ziel die drittplatzierte Schwedin Hanna Lundberg noch ab. Statt über Bronze jubelte das Team kurz darauf sogar über Silber. Weil der vermeintliche Europameister Finnland auf der letzten Teilstrecke einen Posten ausliess, rückte Norwegen auf den 1. Platz nach, die Schweiz erbte Silber.

Die Sprint-EM findet am Freitag mit dem K.o.-Sprint ihre Fortsetzung. Am Sonntag folgt der Einzel-Sprint.