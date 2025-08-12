 Zum Inhalt springen

Wenige Tage nach Wettkampf Italienischer Orientierungsläufer stirbt bei World Games

Bei den 12. World Games im chinesischen Chengdu ist der Italiener Mattia Debertolis verstorben.

12.08.2025, 07:12

Mattia Debertolis.
Legende: An World Games verstorben Mattia Debertolis. Imago/Bildbyran

Tragische Nachricht von den 12. World Games in Chengdu. Mattia Debertolis war am Freitagmorgen während des Wettkampfs bewusstlos aufgefunden worden, am Dienstag verstarb der 29-jährige Italiener. Das gaben die Organisatoren bekannt.

«Ich kann die unermessliche Trauer über diesen tragischen Verlust nicht in Worte fassen. Unsere Gedanken sind bei allen, die um Mattia trauern», sagte Tom Hollowell, Präsident des Orientierungslauf-Weltverbandes IOF. Debertolis war Bauingenieur und arbeitete an der Universität Stockholm an seiner Promotion.

Bei den World Games messen sich bis zum 17. August rund 5000 Sportlerinnen und Sportler in 34 Sportarten. Das Event ist die grösste und wichtigste Bühne für die Athletinnen und Athleten des nicht-olympischen Sports.

