Hier erfahren Sie alles Wissenswerte zu den 17. Paralympischen Sommerspielen in Paris, die am 28. August beginnen.

Legende: Eine der vielen Wettkampfstätten Die Arena für die Goalball-Wettkämpfe. IMAGO / ABACAPRESS

Nach den Olympischen Sommerspielen ist traditionell vor den Paralympics. Zwischen dem 28. August und dem 8. September kämpfen in Paris die besten Parasportlerinnen und -sportler um olympische Meriten und Edelmetall. Hier finden Sie alles Wissenswerte zu den 17. Paralympischen Sommerspielen.

Paris erlebt eine Premiere

Drei Jahre nach Tokio messen sich die Parasportlerinnen und -sportler in Europa. Zum ersten Mal in der über 60-jährigen Geschichte der Paralympics finden die Sommerspiele in Paris statt. Erst seit 1988 werden die Sommer-Paralympics in derselben Stadt durchgeführt, die zuvor auch Olympia-Gastgeber war.

Diese Sportarten stehen auf dem Programm

In Paris 2024 geht es wie in Tokio 2021 in 22 Sportarten um Olympiasiege. Es sind dies: 5er-Fussball, Badminton, Boccia, Bogenschiessen, Goalball, Judo, Leichtathletik, Para-Kanu, Para-Rudern, Para-Triathlon, Powerlifting, Radsport (Bahn und Strasse), Reiten, Rollstuhlbasketball, Rollstuhlfechten, Rollstuhlrugby, Rollstuhltennis, Schiessen, Schwimmen, Sitzvolleyball, Taekwondo und Tischtennis. Dabei wird 549 Mal Edelmetall vergeben – 235 in Frauen-Events, was einen neuen Rekord darstellt.

So gross ist die Schweizer Delegation

Swiss Paralympic schickt eine 27-köpfige Schweizer Delegation nach Paris – so gross war das Aufgebot seit Peking 2008 nicht mehr (28). International werden rund 4400 Athletinnen und Athleten erwartet.

Hier finden die Wettkämpfe statt

Die Stadien und Arenen wurden schon für die Olympischen Sommerspiele genutzt und nun umfunktioniert. So messen sich beispielsweise auf dem pittoresken Champ de Mars statt den Beachvolleyball-Cracks nun die Fussballer im 5 gegen 5. Im historischen Versailles finden wie bei Olympia die Reitbewerbe statt.

Dafür steht das Maskottchen

Das Maskottchen der Paralympics 2024 heisst wie bei Olympia Phryge. Dies in Anlehnung an die traditionellen kleinen phrygischen Mützen, die bei der Kreation der Maskottchen als Inspiration gedient haben und in der französischen Geschichte als Symbol der Freiheit gelten.

Legende: Symbol der Freiheit Das Maskottchen der Paralympics 2024. Keystone/EPA/Christophe Petit Tesson

So überträgt SRF

SRF sendet in TV, Radio und online täglich live von den Paralympischen Sommerspielen 2024 in Paris. Entscheidungen mit Schweizer Beteiligung und internationale Highlights sind tagsüber im Web-Livestream und abends im TV zu sehen.