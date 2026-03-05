Die Schweiz ist mit 9 Athleten an den Wettkämpfen im Milano Cortina vertreten. Hier sind alle Teilnehmer im Bild.
Bild 1 von 9. Théo Gmür (Ski Alpin, standing). Das Schweizer Aushängeschild. Der 29-Jährige hat schon 4 Paralympics-Medaillen gewonnen, 3 Mal Gold in Pyeongchang 2018 und 1 Mal Bronze in Peking 2022. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
Bild 2 von 9. Ueli Rotach (Ski Alpin, standing). Der Toggenburger Nachwuchsathlet bestreitet seine ersten Paralympics. Der 23-Jährige wird im Riesenslalom an den Start gehen. Bildquelle: Keystone/CLAUDIO THOMA.
Bild 3 von 9. Robin Cuche (Ski Alpin, standing). Der Routinier und Neffe von Didier Cuche, der den Ski-Trick ebenfalls beherrscht. Der 27-Jährige stand bereits in Sotschi 2014 im Einsatz. 2023 und 2024 gewann er den Gesamtweltcup in der Abfahrt. Mit ihm ist in den Speeddisziplinen zu rechnen. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
Bild 4 von 9. Emerick Sierro (Ski Alpin, standing). Der 19-jährige Allrounder aus dem Waadtland weist einen 6. Platz in der Abfahrt in Tignes als bestes Weltcup-Ergebnis aus. Bildquelle: Keystone/CLAUDIO THOMA.
Bild 5 von 9. Christophe Damas (Ski Alpin, sitting). Der 23-jährige Appenzeller gab sein Weltcup-Debüt 2023, 2025 wurde er erstmals für die WM selektioniert. Nun folgt die Premiere auf der grösstmöglichen Bühne. Bildquelle: Keystone/CLAUDIO THOMA.
Bild 6 von 9. Pascal Christen (Ski Alpin, sitting). Der 34-Jährige startet in allen fünf alpinen Disziplinen des Para-Skisports. Der Riesenslalom und der Super-G gehören dabei zu seinen Stärken. Er war bereits vor 4 Jahren in Peking Teil der Schweizer Delegation. Bildquelle: Keystone/Ennio Leanza.
Bild 7 von 9. Aron Fahrni (Snowboard). Ein heisser Medaillenkandidat. An der WM 2023 in La Molina holte er Gold im Banked Slalom und Silber im Snowboardcross. In dieser Saison holte er 5 Weltcupsiege und gewann die grosse Kristallkugel. Bildquelle: Keystone/CLAUDIO THOMA.
Bild 8 von 9. Fabrice von Grünigen (Snowboard). Der Berner Oberländer überraschte mit seinem ersten Weltcupsieg Anfang Februar. Auch er tritt im Banked Slalom und im Snowboardcross an. Bildquelle: Keystone/CLAUDIO THOMA.
Bild 9 von 9. Luca Tavasci (Langlauf und Biathlon). Erstmals seit Vancouver 2010 startet die Schweiz an den Paralympics wieder im Biathlon. Der Engadiner Tavasci hat neben der Selektion im Langlauf auch die Qualifikation im Biathlon geschafft. Bildquelle: Keystone/EPA/SIMON BRUTY/HANDOUT.
