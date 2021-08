Der Startschuss zu den Paralympics 2020 in Tokio ist gefallen. Bis am 5. September wird in Japan um Medaillen gekämpft.

Die Paralympischen Spielen in Tokio haben offiziell begonnen. Um 22:09 Uhr Ortszeit – respektive um 15:09 Uhr in der Schweiz – erklärte am Dienstag Japans Kaiser Naruhito die Sommerspiele für eröffnet. Die bunte und musikalische Show im Olympiastadion dauerte knapp drei Stunden und fand ohne Zuschauer statt.

Schweiz von Schär und Handler angeführt

Die Schweizer Delegation kam als 77. von 161 Teilnehmernationen ins grosse Rund. Angeführt wurde das 21-köpfige Aufgebot von Rollstuhlsportlerin Manuela Schär und dem sehbehinderten Sprinter Philipp Handler, die gemeinsam die Fahne trugen.

Bis am 5. September werden in Tokio über 4000 Athletinnen und Athleten in 22 Sportarten um total 539 Medaillensätze kämpfen. SRF überträgt jeden Tag live aus Tokio und rollt das Geschehen des Tages jeweils um 19:00 Uhr in der Sendung «Para-Graf 2020» auf.