Legende: Bitterer Trainingsauftakt Für Fabrice von Grünigen. KEYSTONE/Claudio Thoma

Snowboard: Von Grünigen bangt um seinen ersten Einsatz

Fabrice von Grünigen ist im ersten offiziellen Snowboardcross-Training am Tag der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele gestürzt. Wie Swiss Paralympic mitteilte, wurde der Berner Oberländer, der bei einem Sprung zu Fall kam, von Einsatzkräften vor Ort versorgt. Derzeit besteht der Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Für weitere medizinische Abklärungen wurde von Grünigen zusammen mit der Teamärztin Marion Grögli ins Spital in Cortina gebracht. Ob er im Snowboardcross antreten wird, ist noch nicht klar. Die Qualifikation findet am Samstag, die Finals am Sonntag statt. Das Training am Freitag wurde wegen zu vielen Stürzen noch vor den letzten Fahrern abgebrochen.