Legende: Bitterer Trainingsauftakt Für Fabrice von Grünigen. KEYSTONE/Claudio Thoma

Snowboard: Von Grünigen verpasst ersten Einsatz

Fabrice von Grünigen ist im ersten offiziellen Snowboardcross-Training am Tag der Eröffnungsfeier der Paralympischen Winterspiele gestürzt. Der Berner Oberländer zog sich dabei nach Angaben von Swiss Paralympics eine Gehirnerschütterung zu und wird die Snowboardcross-Qualifikation am Samstag, und entsprechend auch die Finals am Sonntag, verpassen. Ob er im Banked Slalom, der zweiten Snowboard-Disziplin, am 14. März starten kann, ist noch offen. Derzeit wird er im paralympischen Dorf von Teamärztin Marion Grögli betreut. Das Training wurde wegen zu vielen Stürzen abgebrochen.

Allgemein: Iran bleibt den Spielen fern

Der einzige Athlet aus dem Iran wird nicht an den Paralympischen Winterspielen teilnehmen. Dies teilte das Internationale Paralympische Komitee (IPC) mit. Aboulfazl Khatibi Mianaei hätte im Para-Langlauf in zwei Wettbewerben am 10. und 11. März teilnehmen sollen. Der Paralympics-Verband des Iran meldete dem IPC, dass sein Athlet aufgrund des anhaltenden Konflikts im Nahen Osten nicht sicher nach Norditalien reisen könne.