Legende: Zielt dreimal daneben Luca Tavasci. KEYSTONE/Claudio Thoma

Biathlon: Tavasci auf dem 16. Platz

Luca Tavasci hat bei den Paralympics in der Biathlon-Sprintverfolgung der Kategorie Stehend LW8 einen Exploit deutlich verpasst. Der 32-jährige Bündner wurde beim Wettkampf in Tesero am Freitagmittag 16. und somit Letzter. Tavasci unterliefen dabei drei Schiessfehler. Mit einer Zeit von 16:10,10 Minuten verlor er über fünfeinhalb Minuten auf die Bestmarke von Jiayun Cai aus China. Silber ging an Grigori Wowtschinski (UKR), Bronze an Marco Maier (GER), der die Ziellinie in Shorts überquerte.