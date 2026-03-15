Legende: Reist ohne Erfolgserlebnis nach Hause Luca Tavasci. SRF

Langlauf: Tavasci über 20 km 17.

Luca Tavasci reist ohne Diplom von den Paralympics ab. Der 32-jährige Bündner beendet das letzte Rennen im Langlauf über 20 km in der Kategorie Stehend auf dem 17. Platz (von 29 Startern). Die Hoffnungen auf einen Exploit waren berechtigt: Zuvor hatte Tavasci, der erstmals auch im Biathlon angetreten war, diese Disziplin als seine stärkste bezeichnet. Gold ging überlegen an den Chinesen Chenyang Wang mit einem Vorsprung von 1:13,20 Minuten und mehr. China feierte gar einen Dreifachsieg: Lingxin Huang und Xiaobin Liu heimsten Silber respektive Bronze ein.