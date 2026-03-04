Am 6. März 2026 werden die Paralympischen Winterspiele in Milano Cortina eröffnet. SRF berichtet täglich live, im Fokus stehen die Schweizer Athleten. In «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» begrüssen Jahn Graf und Olivier Borer Talkgäste und präsentieren die Highlights des Tages.

Bei den Winterspielen 2026 in Milano Cortina kämpfen vom 6. bis 15. März die weltbesten Parasportlerinnen und -sportler in sechs Sportarten um Medaillen. Für die Schweiz treten insgesamt neun Athleten in den Disziplinen Ski alpin, Snowboard und Langlauf an. SRF sendet im TV und Radio sowie online und auf Social Media täglich vom Grossevent. Der Fokus liegt auf den Entscheidungen mit Beteiligung von Schweizer Athleten.

Tägliches Magazin mit Jahn Graf und Olivier Borer

In der Sendung «Para-Graf – das Paralympics-Magazin» begrüssen Youtuber Jahn Graf und SRF-Moderator Olivier Borer täglich ab 20:10 Uhr – am 6. und 7. März 2026 bereits um 19:10 Uhr – verschiedene Talkgäste und präsentieren die sportlichen Highlights des Tages. Zu Gast sein werden unter anderen Fabian Unteregger, Romy Tschopp und Jeff Tomlinson.

Teil der Sendung werden auch die beiden Hintergrundrubriken «How to Para» und «Fabiana inklusiv» sein. SRF-Reporter Christoph Muggler zeigt in «How to Para» den Alltag von Schweizer Paraathletinnen und -athleten – lange bevor sie in Milano Cortina an den Start gehen. Muggler begleitete die Athletinnen und Athleten im Job und Training sowie in der Freizeit und macht erlebbar, was es braucht, um neben dem «normalen» Leben Paralympics-Leistungen zu erbringen. SRF-Redaktorin Fabiana Wieser schafft in der Serie «Fabiana inklusiv» Hör- und Sichtbarkeit für Themen, die im Alltag von Menschen mit Behinderungen eine wichtige Rolle spielen.

Die Entscheidungen mit Beteiligung von Schweizer Athleten sind tagsüber im Web-Livestream zu sehen. Kommentiert werden diese von Beat Sprecher, Steven Krucker sowie SRF-Parasport-Experte Christoph Kunz. An der Seite von Steven Krucker stehen Reto Krüger (Biathlon) und Sandra Gredig (Langlauf) als Experten im Einsatz. Beat Sprecher wird gemeinsam mit Christoph Kunz sowie Franco Battel, Italien-Korrespondent von SRF, die Eröffnungs- und die Schlussfeier begleiten. Zu Gast im Studio ist Snowboarderin Romy Tschopp.

Berichterstattung im Radio, online und auf Social Media

Auch im Radio berichtet SRF täglich zu den Paralympics. Auf Radio SRF 3 schaltet sich Sportreporter David Lendi mit Reportagen, Stimmen und Einschätzungen regelmässig live aus Cortina ein. News und Updates zum sportlichen Geschehen runden das Radioprogramm ab.

Nutzerinnen und Nutzer finden auf srf.ch/sport und in der SRF Sport App Livestreams, News, Hintergründe und Interviews. Auch auf den Social-Media-Kanälen von SRF Sport verpassen Followerinnen und Follower keine Highlights.