Bei seiner 3. Teilnahme an den Paralympics tritt Luca Tavasci neben Langlauf erstmals auch im Biathlon an. Seine Premiere hatte sich der Bündner aber wohl anders vorgestellt. Als 17. landete der 32-Jährige in Tesero beim Sprint über 7,5 km stehend auf dem drittletzten Rang. Zum Verhängnis wurde Tavasci das 2. Schiessen, als ihm drei Fehler unterliefen.

Gold sicherte sich der Chinese Jiayun Cai, der im Schiessen fehlerfrei blieb. Hinter ihm klassierte sich sein Teamkollege Xiaobin Liu (+21,8 Sekunden), Bronze ging an Marco Maier (GER/+28,8). Der ukrainische Titelverteidiger Hryhorij Wowtschynskyj leistete sich ebenfalls keinen Fehler, verpasste eine Medaille aber um 0,2 Sekunden.