Bei den Paralympics in Milano Cortina ist Para-Biathlet Luca Tavasci eine kleine Steigerung gelungen. Nachdem er am Samstag im Sprint den drittletzten Rang belegt hatte, musste er sich allerdings auch über 12,5 km in der hinteren Ranglistenregion einreihen. Der 32-Jährige wurde bei einem Teilnehmerfeld von 19 Athleten 15.

Zu inkonstant am Schiessstand

Tavasci handelte sich beim Schiessen insgesamt 6 Strafminuten ein, was eine bessere Klassierung verunmöglichte. Für den Bündner war der zweite Auftritt in Tesero dennoch eine weitere wertvolle Erfahrung: Tavasci ist ursprünglich Langläufer und ist bei seinen 3. Paralympics erstmals auch im Biathlon unterwegs.

Den Sieg sicherte sich der Chinese Jiayun Cai, der sich vor dem Kanadier Mark Arendz und Tavascis Trainingskollege Marco Maier (GER) durchsetzte.